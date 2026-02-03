Размер шрифта
Московский шестиклассник принес в школу пистолет и целился в учеников во время урока

В Москве школьник угрожал своим одноклассникам игрушечным пистолетом

Ученик шестого класса принес игрушечный пистолет в столичную школу и целился в одноклассников. Такая информация появилась в Telegram-канале «Новости Москвы».

Инцидент произошел 3 февраля во время урока русского языка в школе №2000 в районе Царицыно.

По предварительным данным, мальчик, который уже не первый год срывает уроки и конфликтует с ровесниками, достал пистолет и начал целиться им в одноклассников. На место сразу вызвали сотрудников полиции.

В разговоре с MSK1.RU директор образовательного учреждения Марина Акатова заявила, что оружие, которое ученик сначала показал педагогу, оказалось игрушечным.

Тем не менее в школу сразу вызвали родителей подростка, также о ЧП сообщили в комиссию по делам несовершеннолетних. По словам матери шестиклассника, ее сын является объектом травли, однако его одноклассники это отрицают.

Ранее стало известно, какое оружие имел при себе напавший на гимназию в Уфе.
 
