Названы условия, при которых сотрудника могут заставить уйти в отпуск

Работодатель имеет право направить сотрудника в ежегодный оплачиваемый отпуск без его согласия, если тот длительное время не использует положенные дни отдыха. Об этом рассказала «Ленте.ру» директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По ее словам, Трудовой кодекс не устанавливает конкретное количество накопленных дней отпуска, после которого работника можно обязать уйти отдыхать. Однако это не означает, что отпуск можно откладывать бесконечно. Эксперт напомнила, что согласно статье 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться каждый год, а его непредоставление в течение двух лет подряд запрещено. Кроме того, как минимум одна часть отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

«Если отпуск не предоставлялся два года подряд, нарушение становится грубым и очевидным для любой проверки», — объяснила Ганькина.

Она пояснила, что при накоплении более 56 дней отпуска за два года работодатель фактически оказывается в зоне риска и обязан принять меры. Законным способом в такой ситуации является уведомление сотрудника за две недели и направление его в отпуск в соответствии с утвержденным графиком, даже если работник не выражает желания отдыхать.

При этом отправить сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы по инициативе работодателя невозможно — такой отпуск допускается только по заявлению самого работника.

Ганькина подчеркнула, что проблема накопленных отпусков носит не только правовой, но и управленческий характер: постоянный отказ от отдыха приводит к переутомлению, выгоранию и снижению эффективности труда.

