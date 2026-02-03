Джеффри Эпштейн получал «инвестиционное предложение» по Украине

Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн в 2017 году получил «инвестиционное предложение», связанное с банками Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные в США материалы по делу Эпштейна, узнала «Газета.Ru».

Как следует из документов, тогда Эпштейну писал глава кипрской компании, специализирующейся на комплексных инвестициях в недвижимость и услугах по управлению активами, QRES — Real Estate Asset Management Джордж Манцавинатос по этому вопросу.

«Дорогой Джеффри <…> Я возвращаюсь к вам с инвестиционным предложением в банковском секторе на Украине. Пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемым тизером, который нынешний генеральный директор Piraeus Bank (крупнейший греческий банк. – «Газета.Ru») на Украине прислал нам, и мы хотели бы услышать ваши мысли. Спасибо», — написал он.

При этом остается неясным, что ответил Эпштейн на это предложение.

3 февраля стало известно, что Эпштейну предлагали ежегодно организовывать конкурс «мисс Россия».

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в файлах Эпштейна нашли упоминание российской стримерши Алины Рин.