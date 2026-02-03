Батальон армии США провел учения с боевой стрельбой на машинах Bradley на польском полигоне Бемово-Пишки. Поскольку он находится в 60 км от Калининградской области и в 90 км от белорусской границы, эти маневры стали «демонстрацией силы», пишет Military Watch Magazine (MWM).

Главной задачей учений была отработка езды на модернизированных Bradley M2A3 в зимних условиях. Эти боевые машины не раз критиковали за «низкую живучесть»: многие из тех БПМ, которые украинские войска получили от западных союзников, были быстро потеряны на поле боя, отмечает журнал.

По разным оценкам, за пять месяцев боев с июня 2023 года ВСУ потеряли более 80 Bradley, после чего у Киева возникли сомнения в их пригодности к эксплуатации в условиях интенсивных боевых действий. При этом США заинтересованы в сбыте Bradley, которые перестали производиться в 1995 году и в большом количестве скопились на американских складах.

Это уже вторые за последние время маневры с участием американских военных на полигоне Бемово-Пишки в Польше. В декабре танки M1A2 Abrams армии США проводили там интенсивные тренировки в рамках учений по расширению передовых сухопутных войск.

Наращивание ресурсов тяжелой западной бронетехники вблизи российской границы «создает все более неблагоприятное соотношение сил на земле», пишет MWM.

Издание The Washington Post со ссылкой на экспертов писало, что Польша, несмотря на планомерное укрепление своего военного потенциала, оказалась неготова к гибридной войне современного уровня — с активным использованием беспилотников и других дешевых, но эффективных технологий.

Ранее американская армия показала низкую готовность к действиям в арктических условиях на учениях в Норвегии.