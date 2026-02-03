В Кремле рассказали о составе российской делегации на переговорах в Абу-Даби

Песков: состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби по Украине не изменится

Россию на предстоящих переговорах рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби представит та же делегация, что и в прошлый раз. Об этом на брифинге с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если вы имеете ввиду работу рабочей группы по вопросам безопасности, которая начнется завтра и продолжится до четверга, то это будет та же делегация, которая была в прошлый раз», — подчеркнул представитель Кремля.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Российскую делегацию возглавлял Игорь Костюков, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ. Украинскую сторону представлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

1 февраля в Абу-Даби должен был состояться очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что встреча планировалась как двусторонняя между Москвой и Киевом, а главной темой должен был стать территориальный вопрос. Позднее их перенесли на несколько дней после визита в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева. Владимир Зеленский в свою очередь сообщал, что новый раунд переговоров состоится 4 и 5 февраля.

Ранее Зеленский огласил список участников украинской делегации на трехсторонней встрече в ОАЭ.