В Башкирии пообещали уволить руководство гимназии №16, если подтвердится травля

Руководство гимназии №16 в Уфе, где ученик девятого класса устроил стрельбу, будет уволено в случае подтверждения факта буллинга нападавшего. Об этом журналистам заявил глава Башкирии Радий Хабиров, передает ТАСС.

«Позиция у меня была всего такая — если мы обнаруживаем факт буллинга, мы выметаем всех отсюда, руководство школы», — сказал он.

Хабиров обратил внимание, что подросток мог решиться на отчаянный поступок по разным причинам — из-за буллинга, конфликтов дома или несчастной любви. При этом девятиклассник вырос в полной семье, в которой, помимо него, есть еще два ребенка.

«Мы сейчас должны выяснить, что было причиной», — подчеркнул глава республики.

ЧП в уфимской гимназии №16 произошло утром 3 февраля. Один из учеников девятого класса открыл стрельбу в образовательном учреждении, ранив учителя истории и обществознания. По последней информации, школьник использовал пневматическую винтовку, купленную в онлайн-магазине. Как пишут СМИ, подросток недавно перевелся в гимназию и не смог найти общий язык со сверстниками. Стрелявший вел Telegram-канал, в котором писал о ненависти к преподавателям и одноклассникам. Также он рассказывал о подготовке к нападению. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры задержания подростка, напавшего на школу в Уфе.