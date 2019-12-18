Лавров указал на неготовность ЕС на равноправие с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о попытках Брюсселя разделить Европу на «настоящую» и остальную. Об этом он написал в своей стать в «Россицйской газете».

Он подчеркнул, что Россия является частью европейского цивилизованного пространства. Глава МИД также указал на то, что в Брюсселе термин «Европа» стал синонимом «Европейского союза».

«Подается так, будто есть Европа «настоящая» - это члены ЕС, а всем остальным странам континента надо еще заслужить «высокое звание европейцев», — добавил Лавров.

По его мнению, таким образом происходят попытки разделить континент и исказить географию, культуру и историю. Кроме того, министр говорит о том, что в Европе не готовы на равноправие в диалоге с российскими представителями.

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