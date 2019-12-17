Путин и Макрон по телефону обсудили итоги нормандского саммита

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого они обсудили спектр тем, в том числе и нормандский саммит в Париже. Об этом рассказали в Кремле.

Как отмечается, политики дали позитивную оценку достигнутым доверенностям на встрече.

Также глава государства в беседе с Макроном подчеркнул необходимость правового оформления особого статуса Донбасса.

«Путин выразил признательность Макрону за хорошую организацию... саммита в «нормандском формате», — говорится в документе.

Также лидерами было условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

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