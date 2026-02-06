Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Бизнес

В Минфине заявили о значительном дефиците федерального бюджета в январе

Минфин: дефицит бюджета РФ за январь предварительно составил 1,7 трлн рублей
Мария Девахина/РИА Новости

По предварительным данным Минфина, в январе 2026 года федеральный бюджет России был сведен с дефицитом в 1,7 трлн рублей, что соответствует 0,7% от валового внутреннего продукта. Об этом говорится на официальном сайте министерства.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе 2026 года составил 2 362 млрд рублей, что на 11,6% ниже объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года», — говорится в сообщении.

Общий объем расходов, по данным ведомства, достиг 4,1 трлн рублей, что на 1,4% ниже показателей предыдущего года.

В министерстве подчеркнули, что значительный дефицит в начале года связан преимущественно с ускоренным финансированием расходов в рамках года и не окажет существенного влияния на выполнение запланированных параметров структурного баланса бюджета на 2026 год в целом.

В Минфине добавили, что в текущем году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований. Как отметили в министерстве, они были утверждены в законе о бюджете. Кроме того, формирование будет исходить из размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года.

Ранее нефтегазовые доходы федерального бюджета упали в январе 2026 года в два раза.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!