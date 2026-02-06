В Минфине заявили о значительном дефиците федерального бюджета в январе

По предварительным данным Минфина, в январе 2026 года федеральный бюджет России был сведен с дефицитом в 1,7 трлн рублей, что соответствует 0,7% от валового внутреннего продукта. Об этом говорится на официальном сайте министерства.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе 2026 года составил 2 362 млрд рублей, что на 11,6% ниже объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года», — говорится в сообщении.

Общий объем расходов, по данным ведомства, достиг 4,1 трлн рублей, что на 1,4% ниже показателей предыдущего года.

В министерстве подчеркнули, что значительный дефицит в начале года связан преимущественно с ускоренным финансированием расходов в рамках года и не окажет существенного влияния на выполнение запланированных параметров структурного баланса бюджета на 2026 год в целом.

В Минфине добавили, что в текущем году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований. Как отметили в министерстве, они были утверждены в законе о бюджете. Кроме того, формирование будет исходить из размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года.

Ранее нефтегазовые доходы федерального бюджета упали в январе 2026 года в два раза.