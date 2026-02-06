Размер шрифта
На Украине заявили о прогрессе в ходе переговоров в Абу-Даби

РБК-Украина: на переговорах в Абу-Даби есть продвижение вперед
UAE Ministry of Foreign Affairs/Reuters

Очередные трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби прошли с прогрессом, но без прорывов. Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на источник.

Отмечается, что одним из самых спорных вопросов остается контроль территорий Донбасса.

«По процедурным вопросам есть продвижение вперед. Главный вопрос, который обсуждался по военному отслеживанию — это процесс, когда стороны ведут — как это должно быть в техническом направлении», — говорится в сообщении.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

Соединенные Штаты представляли специальный посланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять президента США. Украина отправила в ОАЭ руководителя офиса президента Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и других официальных лиц.

В ходе второго раунда сторонам удалось договориться об обмене военнопленными, они также обсудили вопрос территорий и механизм прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц выразил готовность к переговорам с Россией.
 
