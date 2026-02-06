Авербух рассказал, сколько медалей заработают россияне на Олимпиаде

Хореограф и постановщик Илья Авербух заявил, что россияне заработают на Олимпиаде три медали, передает Sport24.

«Думаю, мы вправе рассчитывать на золото Аделии Петросян. Очень надеемся на медаль Петра Гуменника: серебро или бронзу. И в лыжах у нас тоже есть надежда. Три медали — это, наверное, максимум», — сказал Авербух.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее еврокомиссия одобрила допуск российских спортсменов на ОИ.