Дочь Тутберидзе пожаловалась на курение на Олимпиаде

Дочь Тутберидзе Смолкина об Олимпиаде: у меня астма, а в туалете курят

Дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая на Олимпиаде в парном катании с Глебом Смолкиным за Грузию, пожаловалась на курение а Олимпиаде, передает Sport24.

«У меня в туалете то ли наверху, то ли внизу курят. А у меня астма», — сказала Дэвис.

Дэвис, в паре со Смолкиным в составе сборной Грузии, заняла шестое место в ритмическом танце в рамках командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии.

Спортсмены набрали 78,97 балла. Первое место в этом виде программы заняли действующие олимпийские чемпионы в командном турнире американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс с результатом 91,06 балла. Вторыми стали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (89,98 балла), третьими — представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (86,85 балла).

Ранее Тутберидзе прибыла в Италию на Олимпийские игры.