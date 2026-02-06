Размер шрифта
Белый дом назвал мемом опубликованное Трампом видео с семьей Обамы в образе обезьян

Белый дом отверг обвинения в расизме из-за публикации Трампа с четой Обама

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала опубликованный президентом США Дональдом Трампом ролик, в котором бывший американский лидер Барак Обама и его жена Мишель представлены в образе обезьян. Об этом сообщает CNBC.

«Это отрывок из интернет-мема, где президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма «Король Лев», — сказала Левитт.

Она назвала критику видео «фальшивым возмущением».

Видеоролик длиной около минуты Трамп опубликовал в соцсети в Truth Social. В нем говорится о якобы подтасовке голосов на президентских выборах 2020 года в США в пользу бывшего американского лидера Джо Байдена. В конце видео в нескольких кадрах появляются Барак и Мишель Обама в образе обезьян под песню The Lion Sleeps Tonight, которая звучала в мультфильме «Король Лев».

В начале февраля Трамп призвал немедленно арестовать бывшего главу Белого дома Барака Обаму из-за сфабрикованных обвинений в сотрудничестве с Россией во время президентских выборов в 2016 году.

Ранее в России оценили шансы Трампа посадить Обаму за госизмену.
 
