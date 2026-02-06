Размер шрифта
Стало известно, чем занимается Ермак после увольнения

Страна.ua: Ермак после обысков НАБУ не получил подозрения и находится в Киеве
Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак после обысков антикоррупционных структур и увольнения так и не получил подозрения. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

«В январе он встречался с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком, членом набсовета «Укрзализныци» и советником президента Камышиным, а также ездил домой к Умерову — секретарю СНБО и главе украинской делегации на переговорах с США и РФ», — сказано в посте.

Умеров заявил, что их разговор «носил общий характер, про жизнь, работу», а также про события в стране.

По данным издания, Ермак передвигается по Киеву с охраной и кортежем.

Журналисты выяснили, что Ермак ездил на территорию санатория, находящегося рядом с государственными дачами. По данным корреспондентов, там Ермак говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Ермак регулярно посещает подвальное помещение в государственном «Палаце спорта». Якобы там он также проводит встречи. На вопросы журналистов Ермак отвечать отказался, пишет издание.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского раскрыла оккультные ритуалы Ермака.
 
