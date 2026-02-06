Бьянка Цензори в первом интервью ответила на обвинения в домогательствах в адрес Канье

Австралийская модель и архитектор Бьянка Цензори дала свое первое большое интервью. Его опубликовало издание Vanity Fair.

В частности, 30-летняя знаменитость ответила на обвинения в домогательствах и сексуализированном насилии в адрес своего мужа рэпера Канье Уэста от экс-сотрудниц его компании Yeezy. Цензори призвала уважать его творческие методы.

«Это путь не для всех. Нужно уважать то, что некоторым необходимо творить именно так», — сказала она.

Цензори отметила, что, нанимая сотрудников себе в команду, всегда спрашивает об отношении к наготе.

Модель также подчеркнула, что не переживает по поводу критики в адрес спорной фигуры Канье Уэста и «голых» нарядов, в которых она выходит с ним в свет. По ее словам, она сосредоточена на реализации своего потенциала, а самого Уэста «когда-нибудь поймут».

«Если бы вы были замужем за Джанни Версаче, вы бы не стали надевать то, что он вам даст?» — размышляет она.

В декабре Бьянка Цензори устроила перфоманс в Сеуле. Модель сама разработала дизайн использованной в перформансе мебели.Среди экспонатов, в частности, был стул, в котором выгнутая спина акробата используется в качестве спинки, а ягодицы — для поддержки сиденья.

