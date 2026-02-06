Над российским регионом уничтожили 14 беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что речь идет о дронах, ликвидированных в период с 9:00 до 16:00 по московскому времени.

6 февраля в Минобороны РФ рассказали, что российские силы в период с 31 января по 6 февраля нанесли массированный и пять групповых ударов по предприятиям военной промышленности (ВПК) Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск.

До этого истек срок действия «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом. На этом фоне российские войска ударили по энергетическим объектам на Украине. Они применили более 100 беспилотников и десятки ракет. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В столице без отопления остались 1170 жилых домов, в Харькове — 820. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны России рассказали об ударах по пунктам временной дислокации ВСУ.