СК возбудил дело на сотрудников школы и соцзащиты после убийства мальчика в Петербурге

СК Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении работников школы и районного отделения социальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, должностные лица школы и соцучреждения, несмотря на то что семья из семи детей состояла на профилактическом учете с 2025 года, не проводили с матерью необходимой работы, а педагоги не помогли устроить в школу погибшего ребенка. При этом сотрудники соцзащиты, знали об антисанитарных условиях проживания детей в семье и бродяжничестве, но не уведомили о происходящем органы опеки.

30 января около 14:00 девятилетний школьник Павел вышел из дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга и пропал. В тот же день камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик сел в автомобиль к неизвестному мужчине у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе. Подозреваемого в убийстве задержали и поместили в СИЗО, он признал свою вину. В ночь на 3 февраля водолазы вытащили из водоема в Ломоносовском районе тело убитого мальчика со связанными скотчем ногами.

Ранее признавшийся в убийстве мальчика увлекался детской порнографией.