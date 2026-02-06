ВСУ наносят артиллерийские удары по городу-спутнику ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время ведут артиллерийский обстрел Энергодара — города-спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, информации о пострадавших не поступало. Глава региона предупредил жителей, что сохраняется опасность повторных ударов.

В ночь с 4 на 5 февраля Балицкий сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированный налет дронов на Запорожскую область. Он пояснил, что область атаковали более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор выразил благодарность круглосуточно несущим службу расчетам ПВО.

4 января директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что ВСУ целенаправленно наносят удары по линиям внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, которые проходят по воздуху над Днепром с подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Ранее Балицкий рассказал о «циничной» атаке ВСУ на скорую помощь.