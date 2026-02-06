Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

Эстония примет на вооружение немецкие ЗРК средней дальности IRIS-T

ERR: эстонская армия получит немецкие ПВО IRIS-T уже в этом году
Global Look Press

В текущем году эстонская армия значительно усилит свои оборонительные возможности за счет поступления новых вооружений. Ключевым приобретением станут немецкие зенитно-ракетные комплексы средней дальности IRIS-T, предназначенные для противовоздушной обороны, пишет ERR.

Эстонский арсенал ПВО также пополнится польскими ПЗРК Piorun, обеспечивающими защиту на ближних дистанциях. Кроме того, парк южнокорейских самоходных гаубиц K9 Thunder будет увеличен до 36 единиц, также дополнительно будут поставлены французские артустановки Caesar на колесной платформе.

В настоящее время военные специалисты изучают перспективы строительства четырех новых кораблей для военно-морских сил Эстонии, рассматривают варианты модернизации радиолокационных станций для улучшения мониторинга морской обстановки и оценивают возможность создания берегового ракетного комплекса Bluespear.

В 2026 году Эстония направит на оборону €2,4 млрд, что эквивалентно 5,4% ВВП. По сравнению с 2021 годом, оборонный бюджет страны увеличился почти в четыре раза.

Ранее сообщалось, что Эстония планирует достроить забор на границе с Россией к концу 2027 года.
 
Теперь вы знаете
Доллар по 40, споры об инфляции и счастливы ли богачи. Главное за про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!