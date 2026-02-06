Эстония примет на вооружение немецкие ЗРК средней дальности IRIS-T

ERR: эстонская армия получит немецкие ПВО IRIS-T уже в этом году

В текущем году эстонская армия значительно усилит свои оборонительные возможности за счет поступления новых вооружений. Ключевым приобретением станут немецкие зенитно-ракетные комплексы средней дальности IRIS-T, предназначенные для противовоздушной обороны, пишет ERR.

Эстонский арсенал ПВО также пополнится польскими ПЗРК Piorun, обеспечивающими защиту на ближних дистанциях. Кроме того, парк южнокорейских самоходных гаубиц K9 Thunder будет увеличен до 36 единиц, также дополнительно будут поставлены французские артустановки Caesar на колесной платформе.

В настоящее время военные специалисты изучают перспективы строительства четырех новых кораблей для военно-морских сил Эстонии, рассматривают варианты модернизации радиолокационных станций для улучшения мониторинга морской обстановки и оценивают возможность создания берегового ракетного комплекса Bluespear.

В 2026 году Эстония направит на оборону €2,4 млрд, что эквивалентно 5,4% ВВП. По сравнению с 2021 годом, оборонный бюджет страны увеличился почти в четыре раза.

Ранее сообщалось, что Эстония планирует достроить забор на границе с Россией к концу 2027 года.