Алферова напомнила притчу о блуднице на вопрос о разводе с Бероевым

Актриса Алферова призвала не осуждать других на фоне развода с Бероевым

Актриса Ксения Алферова уклончиво ответила на на вопрос о разводе с актером Егором Бероевым. Ее цитирует 5-tv.ru.

По словам Алферовой, ей сейчас неожиданно для нее пишут хорошие слова поддержки. При этом актриса призвала не осуждать других в этой ситуации и напомнила библейскую притчу о блуднице, которую привели к Иисусу и хотели забить камнями.

«А он сказал: «Кто без греха, бросьте в нее камень». Поэтому осуждать кого-то за что-то, мне кажется, дело немножко не благодарное и неправильное, потому что каждый человек — это некая загадка, и все мы в чем-то одинаковые», — рассуждает она.

Алферова добавила, что многие люди способны на эмоциональные поступки из-за обиды, злости или боли, о которых позже могут сожалеть. Подробностями расставания она делиться не стала.

Накануне Бероев раскрыл, что расстался с Алферовой еще в 2022 году. По словам актера, он и экс-супруга официально разведены и уже давно живут своей жизнью.

Ксения Алферова и Егор Бероев сыграли свадьбу в 2001 году, а позже обвенчались. В 2007 году родилась их дочь Евдокия.

