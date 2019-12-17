Путин и Эрдоган во время встречи обсудят ситуацию в Ливии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи и во время телефонных разговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом затронет тему Ливии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Безусловно, в ходе предстоящих контактов, как телефонных, так и очных, тема Ливии, наверняка, будет обсуждаться. Вы знаете, что Россия и Турция осуществляют очень плотные фактически ежедневные контакты по сирийским делам, требуют совместного проговора и дела ливийские», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва «выступает за прекращение кровопролития в Ливии, за прямые контакты между противоборствующими сторонами и поддерживает любые международные усилия, и отдельных стран, в плане поиска путей выхода из кризиса».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Эрдоган обсудили Сирию

— Эрдоган намерен переговорить с Путиным о ситуации в Ливии

— Лавров ответил на слухи о «российских наемниках» в Ливии