МИД России отверг доклад ООН о жестоком обращении с гражданами Украины

МИД России заявил, что Москва отвергает выводы миссии ООН по правам человека на Украине о якобы жестоком обращении с украинскими гражданами в ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий МИД РФ на доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине.

Отмечается, что российская сторона отвергает обвинения о жестоком обращении с гражданами Украины в ФСБ, а также призывает экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов.

Кроме того, в министерстве отметили, что в мандат Наблюдательной миссии не входит рассмотрение ситуации в третьих странах.