В Кремле оценили внесенный в Раду проект о децентрализации власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на внесение украинским лидером Владимиром Зеленским проекта закона о внесении изменений в Конституцию страны в части децентрализации власти. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

По мнению пресс-секретаря Путина, необходимо детально изучить этот внесенный проект на предмет соответствия формуле Штайнмайера и минским соглашениям.

«Документ нужно анализировать очень внимательно», — подчеркнул Песков.

Известно, что в проекте закона изменены некоторые положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства. В частности, Зеленским предлагается ввести перечень административно-территориальных единиц.

«Формула Штайнмайера» (президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер) призвана определить механизм осуществления закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

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