В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам Пескова, Кремль заметил разницу в подходах, однако он отметил, что «не дело Москвы каким-то образом констатировать разницу».
Представитель Кремля отметил, что «один президент [Порошенко] начинал войну [на юго-востоке Украины], краеугольным камнем предвыборных обещаний нового президента [Зеленского] было завершение войны».
В Кремле выразили надежду, что Киев «пройдет свою большую часть пути по минским договоренностям в плане реализации».
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