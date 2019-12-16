В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, Кремль заметил разницу в подходах, однако он отметил, что «не дело Москвы каким-то образом констатировать разницу».

Представитель Кремля отметил, что «один президент [Порошенко] начинал войну [на юго-востоке Украины], краеугольным камнем предвыборных обещаний нового президента [Зеленского] было завершение войны».

В Кремле выразили надежду, что Киев «пройдет свою большую часть пути по минским договоренностям в плане реализации».

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