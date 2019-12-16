Моралес отреагировал на сообщение об ордере на его арест

Экс-президент Боливии Эво Моралес высказался насчет cлов временно исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес о том, что ордер на арест бывшего боливийского лидера будет выдан в течение нескольких дней. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, Аньес действует «в лучших традициях диктатур».

Моралес считает, что это происходит тогда, когда она и лидеры оппозиции Луис Фернандо и Карлос Меса имеют отношение «к мятежу, терроризму и геноциду».

По утверждению политика, они причастны к «убийствам и похищениям» его «сестёр и братьев».

10 ноября Моралес ушел в отставку со своего поста и покинул Боливию.

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