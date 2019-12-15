Володин ответил на требование Японии вернуть все Курильские острова

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал слова главы Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, который лобратился к Москве с призывом объявить все острова Курильского архипелага японской территорией. об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что это заявление представляет угрозу суверенитету России. Депутат также добавил, что такие слова подрывают доверие стран друг к другу.

«Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?», — подчеркнул Володин.

Он также указал на то, что заявление Кадзуо Сии может нанести вред дружбе России и Японии, которая строится на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов.

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