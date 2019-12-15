Песков надеется, что следующий нормандский саммит может стать успешнее Парижского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что следующий нормандский саммит может стать успешнее Парижского. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, саммит, который прошел в Париже 9 декабря, был общей победой Франции, Германии, Украины и России. Он добавил, что к следующей встречи «нормандской четверки» были даны поручения министрам и помощникам за четыре месяца «конкретно работать над имплементацией тех договоренностей, которые были достигнуты».

Песков отметил, что следующий саммит будет «еще более результативным».

До этого пресс-секретарь объяснил, почему Зеленский до сих пор не разрешил конфликт в Донбассе

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