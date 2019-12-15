СМИ: помощник Путина не видит разницы между Зеленским и Порошенко

Помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков на закрытой встрече заявил, что не видит большой разницы между бывшим и действующим президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, сообщает «Страна.ua».

Утверждается, что на закрытой встрече «Союза добровольцев Донбасса» Сурков сказал, что особой разницы между командами Порошенко и Зеленского нет.

Стоит отметить, что нет официального подтверждения этой информации.

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