СМИ: помощник Путина не видит разницы между Зеленским и Порошенко
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Помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков на закрытой встрече заявил, что не видит большой разницы между бывшим и действующим президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, сообщает «Страна.ua».
Утверждается, что на закрытой встрече «Союза добровольцев Донбасса» Сурков сказал, что особой разницы между командами Порошенко и Зеленского нет.
Стоит отметить, что нет официального подтверждения этой информации.
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