Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский. Об этом сообщает Reuters.

Польша может стать жертвой противостояния Запада и России из-за своего географического положения, пояснил Щерский. Соседство страны с Россией является причиной того, что Польша не станет поддерживать антагонизм в отношениях сторон.

При этом возможности для дипломатии и диалога между Польшей и Россией остаются ограниченными. Ситуация может измениться только в случае принятия соответствующих мер российской стороной, отметил глава канцелярии президента.

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