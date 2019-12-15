В Японии хотят потребовать возвращения всех Курильских островов
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Токио следовало заявить Москве, что весь Курильский архипелаг является японской территорией, заявил председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии. Об этом сообщает газета «Ёмиури».
Подобная позиция позволит Японии добиться возвращения южной части Курильских островов, считает лидер коммунистической партии.
Также, по мнению Сии, необходимо добиваться аннулирования Сан-Францисского мирного договора, в котором признается отказ Японии от архипелага.
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