Exit poll: партия Джонсона лидирует на парламентских выборах Великобритании

Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном лидирует на досрочных парламентских выборах, которые прошли 12 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно неофициальным данным единого exit poll, который был подготовлен тремя главными телеканалами страны, консерваторы получили 368 мест из 650 в новом парламенте.

При этом у оппозиционной Лейбористской партии 191 мандат, а у Шотландской национальной партии — 55. У других партий независимых кандидатов насчитывается 23 места.

Если расчеты подтвердятся, то партия Джонсона получит возможность принимать нужные ей законопроекты, что означает, что Великобритания выйдет из состава ЕС до 31 января 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Джонсон или Европа: что выбирает Британия

— В Британии начались выборы в парламент

— Джонсон назвал предстоящие выборы в Британии решающим моментом в истории страны