Сурков счел фантазиями словам Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал сообщение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что он якобы «психанул» на переговорах «нормандской четверки». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он сказал, что прошедшие переговоры не являлись трудными или чрезмерно эмоциональными. По его словам, они были скорее долгими.

Слова Авакова же он назвал «фантазиями».

Сурков подчеркнул, что в интервью помимо характеристики участников российской делегации, министр внутренних дел Украины говорит о себе. Там Аваков заявляет, что его не подпустили близко к переговорам, и что по завершении он переместился в помещение, где допивал вино.

В связи с этим, помощник президента призвал не верить словам человека, не присутствовавшего на переговорах.

До этого Песков отверг слова Авакова о «сдавших нервах» у участников из РФ на саммите.