Песков ответил на заявление главы ДНР об искажении коммюнике нормандского саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что референтный текст итогового документа нормандского саммита в Париже есть на английском, поэтому не имеет значения, как он звучит на других языках. Об этом пишет РИА «Новости».

«Это не так важно. Там есть референтный текст на английском», — сказал он.

Таким образом представитель Кремля ответил на слова главы ДНР Дениса Пушилина, который заявил, что сейчас на сайте украинского лидера опубликован намеренно искаженный текст коммюнике «нормандского саммита».

В документе говорится, что минские соглашения остаются фундаментов для работы в «нормандском» формате. Также в нем идет речь о разведении сил, которое должно произойти до конца марта 2020 года в трех новых точках Донбасса.

Саммит «нормандской четверки» состоялся 9 декабря в Париже. На нем присутствовали лидеры России, Украины, Франции и ФРГ.

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