На Украине допустили возможность срыва парижских договоренностей

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что парижские договоренности на нормандском саммите могут быть сорваны на любом этапе их реализации. Об этом он написал в Facebook.

Он рассказал, что саммит в Париже прошел хорошо. Во время него были достигнуты некие договоренности, в том числе и по Донбассу. Однако они могут сорваться. В частности, процесс реализации договоренности будет не быстрым, поэтому есть вероятность срыва.

«Большая вероятность срыва соглашений на любом из этапов», — пояснил министр.

Также он поблагодарил президента Украина Владимира Зеленского за тяжелый, но эффективный день переговоров в Париже.

Саммит состоялся 9 декабря 2019 года. На нем впервые лично встретились Путин и Зеленский.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стало известно, как Зеленский «сорвался» на Лаврова на саммите

— Песков отверг слова Авакова о «сдавших нервах» у участников из РФ на саммите

— Нормандское потепление: о чем договорились Путин и Зеленский в Париже