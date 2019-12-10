На Украине допустили возможность срыва парижских договоренностей
Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что парижские договоренности на нормандском саммите могут быть сорваны на любом этапе их реализации. Об этом он написал в Facebook.
Он рассказал, что саммит в Париже прошел хорошо. Во время него были достигнуты некие договоренности, в том числе и по Донбассу. Однако они могут сорваться. В частности, процесс реализации договоренности будет не быстрым, поэтому есть вероятность срыва.
«Большая вероятность срыва соглашений на любом из этапов», — пояснил министр.
Также он поблагодарил президента Украина Владимира Зеленского за тяжелый, но эффективный день переговоров в Париже.
Саммит состоялся 9 декабря 2019 года. На нем впервые лично встретились Путин и Зеленский.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Стало известно, как Зеленский «сорвался» на Лаврова на саммите
— Песков отверг слова Авакова о «сдавших нервах» у участников из РФ на саммите
— Нормандское потепление: о чем договорились Путин и Зеленский в Париже