Киев продлит действие закона об особом статусе ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом порядке местного самоуправления в неподконтрольных Киеву районах (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, ОРДЛО) Донбасса внесен на продление. Об этом сообщает «Интерфакс».

Известно, что действие закона истекает 31 декабря 2019 года.

«Нам проще сейчас продлить этот законопроект, и потом внести позднее «формулу Штайнмайера», видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации», — пояснил Зеленский.

По словам украинского лидера, если дождаться истечения закона, то голосовать за его продление будет сложнее.

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