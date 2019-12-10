Лидеры стран нормандского формата не стали обсуждать Крым

Лидеры стран-участниц нормандского саммита не стали обсуждать вопрос Крыма в ходе переговоров, сообщает ТАСС.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«Пока не планируется», — уточнила она, отвечая на вопрос об обсуждении полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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