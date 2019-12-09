Зеленский взял на переговоры в Париж глав СБУ и Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на встречу лидеров стран «нормандской четверки» в Париже вместе с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым,главой МВД Арсеном Аваковым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком, передает «Униан».

Известно, что они будут присутствовать в составе делегации Украины в качестве советников президента.

Как заявили в офисе Зеленского, в зависимости от темы обсуждения советники могут меняться.

В Париже встречаются главы государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе. «Газета.Ru» следит за саммитом в режиме онлайн.

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