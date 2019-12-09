Во встрече Путина и Зеленского в Париже примут участие Новак и Миллер

Глава «Газпрома» Алексей Миллер примет участие в переговорах президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что во время переговоров также будет присутствовать глава Минэнерго Александр Новак. Встреча глав государств состоится в Париже во время нормандского саммита.

«Оба примут участие», — добавил источник.

Встреча «нормандской четверки» пройдет в понедельник, 9 декабря, в столице Франции. В нем примут участие лидеры России, Украины, Германии и Франции.

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