Кардиолог объяснила, как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Панические атаки нередко маскируются под сердечные проблемы, из-за чего пациенты начинают всерьез опасаться за состояние сердца. О том, как отличить эти состояния, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Ирина Тарасова.

Как отмечает специалист, к кардиологам регулярно обращаются пациенты с жалобами на ощущение нехватки воздуха, сдавливание в груди и выраженное сердцебиение — многие описывают это как «сердце выскакивает из груди». Однако после комплексного обследования и исключения органической патологии сердца таких пациентов часто направляют к другим специалистам, поскольку причина симптомов оказывается функциональной.

По словам врача, важное значение имеет характер боли. При панической атаке она, как правило, острая, колющая, может «перемещаться» и не имеет четкой зоны иррадиации. Нередко такие ощущения усиливаются при глубоком вдохе. В случае сердечного приступа боль носит иной характер — она давящая, жгучая или сжимающая, локализуется за грудиной и может отдавать в левую руку, плечо, нижнюю челюсть или спину. При этом она не зависит от дыхания или движений.

Различается и продолжительность симптомов. Паническая атака обычно длится от нескольких минут до получаса, после чего постепенно ослабевает. При инфаркте болевой синдром сохраняется дольше — от 15 минут и более — и может усиливаться со временем.

Еще один важный критерий — связь с физической нагрузкой. При панической атаке симптомы могут возникать как в состоянии покоя, так и на фоне стресса, при этом умеренная физическая активность иногда даже облегчает состояние. При сердечном приступе, наоборот, нагрузка, например подъем по лестнице, усиливает боль.

Дополнительные проявления также помогают сориентироваться. Для панической атаки характерны ощущение нехватки воздуха без истинного удушья, покалывание или онемение в конечностях, чувство нереальности происходящего и выраженный страх без объективного ухудшения физического состояния. При сердечном приступе чаще наблюдаются холодный пот, бледность, выраженная слабость, тошнота, возможна рвота, головокружение и даже потеря сознания, а пульс может становиться нерегулярным.

Отличие можно заметить и по реакции на препараты. При панической атаке нитроглицерин, как правило, не приносит облегчения и может даже усилить головную боль. В случае сердечного приступа он способен временно снизить интенсивность боли, хотя и не всегда полностью ее устраняет.

При этом специалист подчеркивает, что у людей с повышенной тревожностью и вегетативными нарушениями нередко возникают так называемые псевдосердечные симптомы. Тем не менее инфаркт может развиться и у внешне здорового человека, поэтому игнорировать тревожные признаки нельзя.

«Лучше проявить осторожность. Если возникают сомнения в природе симптомов, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью или вызвать скорую», — подчеркнула Тарасова.

