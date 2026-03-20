Стало известно, сколько россиян начали экономить

Почти треть опрошенных россиян начали экономить в 2025 году
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Почти половина опрошенных россиян за 2025 год не увидели изменений в своих доходах, а около трети были вынуждены перейти к экономии. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса «Сравни», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно исследованию, 45% опрошенных заявили, что их доходы за 2025 год остались на прежнем уровне. О росте доходов сообщили 26% респондентов, тогда как 29% отметили их сокращение. При этом 44% участников опроса рассказали, что их доходы увеличиваются примерно соразмерно расходам, а 30% признались, что по сравнению с началом 2024 года им пришлось экономить. Еще 26% заявили, что денег им не хватало всегда и в этом смысле ситуация не изменилась.

Главной причиной экономии россияне назвали рост цен на товары — так ответили 48% участников исследования. Еще 22% связали сокращение расходов со снижением доходов. При этом 30% респондентов сообщили, что не урезали траты.

Чаще всего россияне экономят на питании и повседневных нуждах: этот вариант выбрали 39% опрошенных. На втором месте оказались коммунальные платежи и аренда жилья — 19%. Далее следуют транспорт и связь, на которых экономят 13% участников опроса, медицина — 11%, шопинг — 7%, образование — 6%, а также развлечения и путешествия — 6%.

Если говорить о тех статьях, расходы по которым сократились сильнее всего, то в первую очередь россияне урезали траты на путешествия и развлечения — об этом сообщили 43% респондентов. Еще 41% стали меньше тратить на одежду и обувь. Снижение расходов на медицинские услуги и лекарства отметили 16% опрошенных.

В то же время самая большая доля в структуре повседневных расходов россиян по-прежнему приходится на питание и товары первой необходимости — 38%. На оплату коммунальных услуг и аренды жилья уходит 19% расходов, на транспорт и связь — 13%. Далее в структуре трат следуют медицина с долей 11%, шопинг — 7%, образование — 6%, а также развлечения и путешествия — 6%.

В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян.

