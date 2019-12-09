На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости.
По словам главы правительства, Украина намерена урегулировать конфликт дипломатическим путем. Он отметил, что необходимо двигаться к миру, отстаивая национальные интересы.
При этом Гончарук отметил, что страна принципиально не намерена отказываться от территориальной целостности. Премьер подчеркнул, что Крым и Донбасс являются территориями Украины.
Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума. Это произошло после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Украинские власти по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
— Пять сценариев: у Киева есть план по возвращению Донбасса
— Медведчук назвал попытку вернуть Донбасс силой самоубийством