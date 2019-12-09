На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости.

По словам главы правительства, Украина намерена урегулировать конфликт дипломатическим путем. Он отметил, что необходимо двигаться к миру, отстаивая национальные интересы.

При этом Гончарук отметил, что страна принципиально не намерена отказываться от территориальной целостности. Премьер подчеркнул, что Крым и Донбасс являются территориями Украины.

Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума. Это произошло после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Украинские власти по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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