Глава МИД ФРГ похвалил Зеленского за решения по конфликту в Донбассе
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Глава МИД Германии Хайко Маас похвалил украинского лидера Владимира Зеленского за действия по разрешению конфликта в Донбассе, сообщает «Интерфакс».
Такое заявление Маас сделал накануне «нормандского саммита».
Он заявил, что Зеленский проявил мужество и сделал первые шаги для урегулирования ситуации.
Маас также отметил, что настала очередь российской стороны показать готовность к дальнейшим договоренностям.
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