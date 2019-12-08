Глава МИД ФРГ похвалил Зеленского за решения по конфликту в Донбассе

Глава МИД Германии Хайко Маас похвалил украинского лидера Владимира Зеленского за действия по разрешению конфликта в Донбассе, сообщает «Интерфакс».

Такое заявление Маас сделал накануне «нормандского саммита».

Он заявил, что Зеленский проявил мужество и сделал первые шаги для урегулирования ситуации.

Маас также отметил, что настала очередь российской стороны показать готовность к дальнейшим договоренностям.

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