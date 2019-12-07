Переговоры Путина и Лукашенко длятся более трех часов

Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжаются более трех часов, передает РИА «Новости».

Переговоры проходят за закрытыми дверями.

Уточняется, что Путин и Лукашенко провели за столом переговоров вместе с членами делегаций более двух часов, после этого Путин пригласил всех участников встречи на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства.

Путин и Лукашенко проводят за обедом беседу тет-а-тет, встреча проходит в Сочи.

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