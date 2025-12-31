На маршруте к Мачу-Пикчу в Перу столкнулись два поезда

При столкновения поездов на маршруте к Мачу-Пикчу пострадали свыше 30 человек

В Перу два пассажирских поезда столкнулись на маршруте к древнему городу инков Мачу-Пикчу. Об этом сообщает перуанская радиостанция RPP.

По сведениям полиции, в результате столкновения получили травмы свыше 30 человек, в том числе и иностранцы, машинист одного из поездов не выжил. Столкнувшиеся поезда принадлежат компаниям PeruRail и IncaRail.

В настоящее время полиция и железнодорожники принимают меры для эвакуации пассажиров, которые с багажом сидят на земле рядом с путями. К месту аварии направлены три пустых вагона и 12 автомобилей скорой помощи с медицинскими бригадами.

Место столкновения посетил губернатор региона Куско.

