В Госдуме назвали размер новой семейной налоговой выплаты

Буцкая: размер новой семейной налоговой выплаты составит от ₽56 тыс. до 189 тыс.
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Размер новой семейной налоговой выплаты, которую с 1 января следующего года в России будут получать семьи с двумя и более детьми, составит от 56 тыс. до 189 тыс. руб. в год. Об этом РИА Новости заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Семейная налоговая выплата в среднем поможет им [семьям] получить в год от 56 тысяч до 189 тысяч рублей», — сказала она.

Парламентарий указала, что окончательный размер выплаты будет от зарплаты. Она отметила, что это налоговый вычет. Буцкая напомнила, что работающие граждане платят НДФЛ по ставке 13% за исключением тех случаев, когда доход превышает несколько миллионов.

«Если есть семья, в которой двое детей, доход на каждого члена семьи — меньше 1,5 прожиточного минимума, она проходит по имущественному критерию, то вместо 13% НДФЛ семья будет платить 6% НДФЛ. Эту разницу в 7% раз в год семье будут возвращать», — заключила она.

До этого экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты и Российского союза промышленников и предпринимателей России Анатолий Никитин заявил, что семейная налоговая выплата — финансовая помощь малоимущим работающим родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, воспитывающим двух и более детей до 18 лет (до 23 лет в случае обучения по очной форме).

Ранее россиянам рассказали, как получить налоговые вычеты на детей.

