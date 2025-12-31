Ученые нашли древнеримское кладбище в Египте

Археологи обнаружили в ходе раскопок в провинции Эль-Бухейра на севере Египта находки, датируемые от 664 до 30 гг. до н.э. Об этом сообщило министерство туризма и древностей страны.

«Совместная египетско-итальянская археологическая миссия во время работ на объектах Ком-эль-Ахмар и Ком-Васит в провинции Эль-Бухейра обнаружила производственные мастерские, относящиеся к Позднему периоду и началу периода Птолемеев, а также часть римского кладбища», - говорится в заявлении ведомства.

По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммеда Исмаила Халеда, обнаруженные находки являются важным научным дополнением для исследования моделей поселений, погребальных практик и производственной деятельности в западной части дельты Нила. По его информации, мастерские представляли собой крупное здание, разделенное на шесть комнат, две из которых предназначались для переработки рыбы. Сообщается также, что миссия обнаружила около 9,7 тыс. рыбьих костей. В других комнатах археологи нашли фаянсовые амулеты, амфоры и греческую керамику.

До этого, в декабре, итальянская археологическая экспедиция в Египте обнаружила остатки храма Солнца, принадлежавшего древнеегипетскому фараону Ниусерре. Храм представляет собой колоссальное сооружение площадью более 1 тыс. квадратных метров с уникальной архитектурой, которая ставит его в один ряд с крупнейшими и наиболее примечательными храмами долины в некрополе Мемфиса. Долгое время ученые не могли обнаружить его из-за того, что строение было погребено под отложениями Нила.

Ранее ученые допустили обнаружение тайного входа в третьей по величине пирамиде Гизы.