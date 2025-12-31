Размер шрифта
В России вырос средний размер пенсии

Средняя пенсия в России в ноябре достигла 23,5 тыс рублей
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Средний размер пенсий в России вырос в ноябре до 23,5 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, выплаты пенсионерам выросли на 11,6% по сравнению с прошлым ноябрем и составили в среднем 23 535 рублей. В то же время средняя пенсия за январь-ноябрь составила в России 23 414 руб. против 20 952 руб. за аналогичный период прошлого года. Агентство также сообщает, что в соответствии с федеральным законом о бюджете на 2026–2028 годы, страховые пенсии в России с 1 января будут проиндексированы на 7,6%, а социальные пенсии — с апреля на 6,8%.

До этого экономистсообщил о том, что в 2026 году коэффициент индексации установлен на уровне 7,6%, что соответствует прогнозируемой инфляции. По подсчетам эксперта, средний размер страховой пенсии по старости в следующем году превысит 27 тысяч руб. При этом Центробанк, согласно прогнозу на 2026 год, пообещал понижение уровня инфляции до 4-5%. Соответственно, цены в 2026 году будут расти медленнее, и процентные ставки по кредитам станут более умеренными.

Ранее депутат рассказала о стоимости покупки одного пенсионного балла.

