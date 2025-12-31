Размер шрифта
Взрывы произошли в Одессе, горит энергообъект

Взрывы произошли в Одессе, начался сильный пожар на энергообъекте
Взрывы произошли в Одессе на юге Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Подробная информация не приводится.

Кроме того, по данным СМИ, в городе произошел сильный пожар на месте прилетов по энергообъекту.

В данный момент воздушная тревога действует в Одесской, Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Днем 30 декабря издание «Страна.ua» заявило о пожаре в Одессе.

Утром 30 декабря украинские паблики сообщали, что в Одессе и Харькове произошли несколько взрывов. По имеющейся информации, их причиной в Одессе стала атака беспилотников со стороны Черного моря. В Харькове заявили об угрозе прилета корректируемых авиационных бомб (КАБ).

25 декабря сообщалось о введении вынужденных аварийных отключений электроэнергии в Одессе. По словам главы городской военной администрации Сергея Лысака, власти прибегли к такой мере для недопущения перегрузки поврежденного оборудования.

Ранее на Украине заявили о новой атаке дронов на стратегический мост в Одесской области.

