Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Туапсе дроны повредили газовую трубу рядом с домами

В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены газовая труба и причал в порту
Stringer/dpa/Global Look Press

Газовая труба в жилом секторе и причал в порту были повреждены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Туапсе. Об этом заявил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«В Туапсе из-за атаки БПЛА получили повреждения газовая труба в жилом секторе и причал в порту», — говорится в публикации.

По предварительным данным, никто не пострадал.

«Аварийные бригады выехали для устранения повреждений», — добавили в оперштабе.

В ночь на 31 декабря сообщалось о серии взрывов в небе над Туапсе в Краснодарском крае. Также сообщалось о звуках пролета БПЛА и взрывах в районе Геленджика (там ранее был временно закрыт аэропорт) и населенного пункта Лазаревское (Сочи).

Поздно вечером глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе от атаки БПЛА пострадал один человек. Как отметил губернатор, пострадал мужчина 57 лет. С осколочными ранениями спины и руки его доставили в травмотологический центр Красногорской больницы. В настоящее время ему провели обследования и первичную обработку ран.

Мальчик и девочка пострадали от взрыва в Подмосковье.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27539623_rnd_6",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+