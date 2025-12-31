В Туапсе дроны повредили газовую трубу рядом с домами

В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены газовая труба и причал в порту

Газовая труба в жилом секторе и причал в порту были повреждены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Туапсе. Об этом заявил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«В Туапсе из-за атаки БПЛА получили повреждения газовая труба в жилом секторе и причал в порту», — говорится в публикации.

По предварительным данным, никто не пострадал.

«Аварийные бригады выехали для устранения повреждений», — добавили в оперштабе.

В ночь на 31 декабря сообщалось о серии взрывов в небе над Туапсе в Краснодарском крае. Также сообщалось о звуках пролета БПЛА и взрывах в районе Геленджика (там ранее был временно закрыт аэропорт) и населенного пункта Лазаревское (Сочи).

Поздно вечером глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе от атаки БПЛА пострадал один человек. Как отметил губернатор, пострадал мужчина 57 лет. С осколочными ранениями спины и руки его доставили в травмотологический центр Красногорской больницы. В настоящее время ему провели обследования и первичную обработку ран.

Мальчик и девочка пострадали от взрыва в Подмосковье.