Путин и Лукашенко начали встречу

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи, передает ТАСС.

Путин указал на важность встречи с Лукашенко в канун 20-летия союзного договора.

Он отметил, что Москва и Минск продолжат работу над сближением двух народов.

Накануне переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас.

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