Путин и Лукашенко начали встречу
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи, передает ТАСС.
Путин указал на важность встречи с Лукашенко в канун 20-летия союзного договора.
Он отметил, что Москва и Минск продолжат работу над сближением двух народов.
Накануне переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас.
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